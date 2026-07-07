Titular del Congreso constató avances tecnológicos de industria ligada a defensa nacional

Andina/Difusión

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

El presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, visitó esta mañana las instalaciones de Diseños Casanave International, en Surco, para conocer el proceso de reacondicionamiento de armamento militar destinado a la Marina de Guerra del Perú.

Durante el recorrido, el titular del Parlamento recibió información sobre las capacidades técnicas empleadas en el mantenimiento y recuperación de equipos, así como los estándares aplicados para prolongar su vida útil y fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

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Asimismo, la visita permitió conocer de primera mano los avances tecnológicos de la industria nacional vinculada a la defensa del país.

(FIN) NDP/HTC