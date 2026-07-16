Titular del Congreso reafirma respaldo a FF. AA. durante visita a Comando Especial Vraem

Andina/El Presidente Del Congreso, Fernando

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El presidente encaragado del Congreso, Fernando Rospigliosi, realizó una visita al Fuerte Militar de Pichari, ubicado en el distrito de Pichari, provincia de La Convención (Cusco), sede principal del Comando Especial Vraem (Cevraem), con el propósito de conocer de primera mano la situación operativa en la zona y expresar el respaldo del Parlamento a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

El titular del Parlamento encabezó una delegación integrada por los congresistas José Cueto Aservi (HyD), Karol Paredes Fonseca (Avanza País), Patricia Chirinos Venegas (RP) y Maricarmen Alva Prieto (AP), quienes fueron recibidos por el comandante general del Cevraem, general de División Víctor Huertas Ponce.

Durante la visita, las autoridades participaron en una exposición sobre la situación de seguridad en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), así como de los principales resultados obtenidos en las operaciones contra el terrorismo y el narcotráfico.Lee también: [Deshacinamiento penitenciario: Minjusdh enviará próximamente expedientes al Poder Judicial]

Asimismo, presenciaron una demostración de capacidades operativas, armamento y destrezas militares empleadas por las fuerzas del orden en esta zona estratégica del país.

En su intervención, el presidente del Congreso destacó el compromiso y sacrificio del personal militar y policial que presta servicio en el Vraem.

“Hemos recibido el informe del general Huertas sobre la situación de esta zona, los avances que se han obtenido gracias al esfuerzo, el trabajo y el sacrificio de todos ustedes”, expresó.

Fortalecer accionar de FF. AA. y PNP

Rospigliosi Capurro señaló que el Congreso ha impulsado diversas iniciativas legislativas orientadas a fortalecer el accionar de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En ese contexto, hizo referencia a la reciente aprobación de la autógrafa de ley que dispone que militares y policías que enfrenten a delincuentes en cumplimiento de su deber sean juzgados por el fuero militar policial.

“Esa norma ha sido aprobada por el Congreso, todavía el Gobierno no la promulga, y si no la promulga este viernes, lo vamos a promulgar nosotros en el Congreso”, anunció Rospigliosi.

Asimismo, indicó que la visita permitió conocer información relacionada con los hechos ocurridos recientemente en Colcabamba, en Huancavelica, donde una patrulla militar enfrentó a un grupo de presuntos narcotraficantes.

El titular del Parlamento reafirmó el compromiso institucional del Congreso con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, resaltando la importancia de brindarles el respaldo normativo y las herramientas necesarias para el cumplimiento de su misión constitucional en defensa de la seguridad del país.

(FIN) NDP/HTC