Titular de la PCM: ayuda del Estado está presente en la zona afectada por sismo en Junín

Archivo - Perú.- Jefe de Gabinete se traslada a Junín para supervisar respuesta tras sismo de magnitud 5.1 - Andina/Difusión - Archivo

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, afirmó que la ayuda del Estado ya se encuentra desplegada en las zonas afectadas por el sismo de magnitud 5.1 en Junín, donde distintas entidades continúan brindando atención a la población y evaluando los daños.

Desde el lugar del epicentro, en Chongos Bajo, el jefe del Gabinete destacó la presencia de diversas instituciones del Estado en la atención de la emergencia y señaló que el Ejecutivo coordina acciones para atender a las familias afectadas.

"La ayuda del Estado está presente. Conversé con el señor Presidente de la República para todos los apoyos y llegar inmediatamente. Está el Indeci, el Ejército, los bomberos, nuestra Policía. También el gobernador está desde anoche, el alcalde de Chupaca", manifestó en declaraciones para TV Perú.

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El premier presentó un balance preliminar de los efectos del movimiento telúrico y precisó que las cifras continúan actualizándose conforme avanzan las evaluaciones en los distritos afectados.

"Hay más de 48 viviendas totalmente destruidas. Hay más de 250 viviendas colapsadas definitivamente, pero estamos en términos preliminares porque hay muchos más distritos aledaños que también tienen daños. Hay seis personas fallecidas", señaló. Cabe señalar que esta última cifra fue anunciada previamente por el Ministerio de Defensa.

Arroyo añadió que 32 personas fueron hospitalizadas, de las cuales 26 ya recibieron el alta médica, mientras que seis permanecen internadas en el Hospital Daniel Alcides Carrión y en el Hospital de Sanidad de Chupaca.

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El jefe del Gabinete Ministerial informó que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) distribuye ayuda humanitaria no alimentaria, como carpas, frazadas y abrigos, mientras que el Ministerio de Salud mantiene desplegadas ambulancias, unidades del SAMU y equipos de Salud Móvil para atender a la población.

Asimismo, indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional han movilizado maquinaria para atender la emergencia y anunció que se activarán diversos programas sociales.

"A través del Ministerio de Vivienda estamos viendo los bonos que les permiten alquilar una vivienda. Eso es inmediato y también, por supuesto, reconstruir su vivienda", expresó.

De esta manera, el titular de la PCM exhortó a los alcaldes de las zonas afectadas a registrar los daños en la plataforma del Indeci, al señalar que esta información permitirá sustentar la asignación de recursos para la recuperación.