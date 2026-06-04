Titular de PCM visitó en España Unidad de Emergencias para optimizar respuesta del Estado

Andina/Difusión

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

Con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a emergencias, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, visitó la Unidad Militar de Emergencias de las Fuerzas Armadas del Reino de España. Esta actividad busca impulsar el intercambio de experiencias operativas para proteger a la ciudadanía y acelerar la atención humanitaria oportuna en el territorio.

Durante el recorrido por la Base Aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid,las autoridades españolas expusieron sus protocolos de planificación interinstitucional, los cuales facilitan una actuación rápida y eficaz orientada a salvar vidasfrente a incendios forestales, inundaciones, sismos y otros eventos de gran magnitud.

Este intercambio de buenas prácticas resulta estratégico para el país, dado que contribuirá a optimizar el sistema nacional de prevención ante los desafíos que podría plantear eventos como el fenómeno de El Niño Global. Asimismo, consolida la cooperación bilateral en materia de seguridad y resiliencia institucional para enfrentar eventos climáticos extremos.

Durante la jornada, el jefe del Gabinete Ministerial destacó la oportunidad de conocer estas experienciasdebido a su trayectoria previa como jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil. Dicha trayectoria otorga un valor agregado a esta visita técnica e institucional, y refuerza la visión preventiva del Gobierno.

Cabe indicar que esta visita marca el inicio de su misión de trabajo en España, tras culminar las sesiones ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París. El viernes 5 de junio, el premier liderará un foro con inversionistas extranjeros a fin de captar capitales responsables que dinamicen el progreso nacional y solucionen las asimetrías de infraestructura en el territorio.

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