Trabajadores de Indecopi agradecen a Rospigliosi apoyo a dictamen de nueva escala salarial

Andina/Trabajadores De Indecopi Agradecen A

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, agradeció el apoyo del presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi, a la aprobación del dictamen que autoriza una nueva escala remunerativa, a fin de asegurar el fortalecimiento institucional y un servicio oportuno y de calidad.

Clara Choque, secretaria general del referido gremio,reconoció el respaldo brindado por el titular del parlamento a la actualización de una escala remunerativa para los profesionales técnicos especializados de la institución.

“Se ha hecho justicia laboral. El presidente del Congreso ha sido una de las piezas claves para que esto se logre. Actualmente se encuentra en autógrafa y esperamos que próximamente el dictamen sea promulgado. Le agradecemos eternamente este respaldo a la clase trabajadora por justicia laboral”, indicó.

En tanto, Rospigliosi Capurro sostuvo que el Congreso acogió la "propuesta de los trabajadores de Indecopi para mejorar su escala remunerativa que estaba estancada desde hace muchos años”, lo que constituye un hecho de justicia. Mostró su confianza en que “muy pronto ya se ponga en práctica esta ley”.

Sostuvo que se han dado una serie de críticas al Congreso por acoger demandas justas de los trabajadores postergados desde hace años; sin embargo, después de conversar con ellos y reunirse con todos los sectores, incluyendo los directivos de la institución, se entendió que no puede permitir que profesionales calificados se vayan porque sus escalas remunerativas son demasiado bajas.

"Hemos cumplido con los trabajadores de Indecopi, así como con otros sectores, a pesar de recibir estas críticas, pero creemos que esta es una medida absolutamente necesaria y justa", puntualizó el titular del Parlamento.

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