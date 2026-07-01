Trabajadores judiciales 728 podrán acceder a nueva escala remunerativa tras ley promulgada

Perú.- Poder Judicial: principios de Cumbre Iberoamericana fortalecen la justicia ambiental - Andina/Difusión

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, expresó su beneplácito por la publicación, hoy en El Peruano, de la autógrafa de la Ley Nº 32679, firmada por el jefe de Estado, José María Balcázar Zelada, la cual autoriza una nueva escala remunerativa para el personal 728 de la institución.

Tello Gilardi resaltó que este logro es el resultado de un trabajo institucional sostenido, impulsado con el objetivo de reducir las brechas salariales que afectan al personal judicial.

“Estoy satisfecha por haber coronado los esfuerzos en favor de los derechos de las y los trabajadoras y trabajadores judiciales, pues este logro es resultado del trabajo conjunto para cerrar brechas salariales en nuestra institución”, afirmó Tello Gilardi.

Se debe recordar que, el año pasado, se aprobó esta nueva escala remunerativa; sin embargo, su aplicación quedó condicionada a las restricciones establecidas en la Ley de Presupuesto Público 2026, lo que impidió concretar este beneficio.

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Asimismo, en el punto dos la resolución publicada hoy en El Peruano se señala que se exceptúa al Poder Judicial de lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la Ley N.º 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con el fin de viabilizar la implementación de la nueva escala remunerativa.

Esta norma que modifica también las leyes 32486, 32521 y 32522, se dicta con el fin de viabilizar la implementación de las nuevas escalas remunerativas de diversas entidades públicas en el año fiscal 2026.

El pasado 11 de junio, el Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen en mención, debate que contó con la presencia de la presidenta del Poder Judicial, en el hemiciclo del Parlamento.