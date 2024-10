Transportistas peruanos advierten con nuevos paros para la cumbre del APEC si no renuncia Dina Boluarte

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de transportistas, que en la víspera protagonizaron una huelga de 24 horas para protestar por la inseguridad que sufre el sector, han advertido con nuevos paros en fecha de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que acoge Lima si la presidenta peruana, Dina Boluarte, no renuncia.

La Asociación Nacional de Transportistas ha informado de que este jueves presentará ante el Congreso una solicitud de moción censura contra Boluarte a fin de convocar nuevas elecciones. "Con un tres por ciento de aprobación, la presidenta ha perdido toda legitimidad de seguir conduciendo el destino de Perú", ha valorado.

"Hacemos un llamamiento al Congreso para el desarrollo del país. No podemos permitir más muertos", ha reclamado el vicepresidente de esta organización, Walter Carrera, quien ha advertido de que en caso de que las demandas no sean escuchadas, "no se dará el APEC porque la población quiere marchar".

La cumbre del APEC tiene lugar en Lima entre el 10 y el 16 de noviembre. Los sindicatos han adelantado que la idea es convocar una huelga de 72 horas a partir del día 11.

La jornada de este miércoles congregó a miles de personas en Lima y otras regiones de Perú para protestar en un principio por mejoras de seguridad para los transportistas, quienes están sufriendo desde hace muchos meses una ola de robos, extorsiones y asesinatos, si bien se unieron varios sectores más.

Entre las demandas están también la derogación de la conocida como ley contra el terrorismo urbano al considerar que criminaliza la protesta y no es eficaz contra el crimen organizado, así como la salida de la presidenta Boluarte.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Juan José Santivález, ha descartado dimitir a pesar la creciente sensación de inseguridad y ha destacado la gestión del Gobierno desde que se decretó el estado de emergencia.