Archivo - Perú.- Ministerio del Interior eleva a S/ 500 000 recompensa por Vladimir Cerrón - Andina - Archivo

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El Tribunal Constitucional (TC) declaró nula la medida de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón en el proceso que se le sigue por los delitos de organización criminal y lavado de activos.

La resolución delTC declara fundada la demanda de habeas corpus interpuesta por la defensa de Cerrón Rojas por la vulneración del derecho a la debida motivación de resoluciones judicialesque resulta conexo al derecho a la libertad personal.El documento precisa que se declara nula la resolución del 3 de junio de 2025, que declaró infundada la solicitud de variación de prisión preventiva por otra medida menos gravosa (comparecencia) solicitada por Vladimir Cerrón en el proceso que se le sigue por los delitos de organización criminal y lavado de activos; y, la resolución del 4 de julio de 2025, que confirmó la anterior resolución.

Además, el TC declaró nula por conexión, la resolución del 18 de diciembre de 2023 expedida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que varió el mandato de comparecencia por el de prisión preventiva y su confirmatoria, la resolución del 15 de enero de 2024, expedida por la tercera sala Penal de Apelaciones Nacional.En ese sentido, se indica que el órgano jurisdiccional, en caso de nuevos requerimientos, debe proceder a emitir resolución conforme a lo dispuesto en la presente sentencia.Asimismo, se dispone que el órgano jurisdiccional dicte las medidas alternativas necesarias que permita asegurar la presencia del beneficiario en el juicio, así como se impida todo acto de obstaculización procesal

La resolución del TC se aprobó con los votos de los magistrados Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, mientras que los magistrados Ochoa Cardich, Monteagudo Valdez y Pacheco Zerga, emitieron votos singulares que declaran infundada la demanda de habeas corpus.

(FIN) RMCH/FHG