Tribunal Constitucional suspende investigaciones contra Boluarte hasta el fin de su mandato

PERÚ, 19 Aug (EUROPA PRESS)

El Tribunal Constitucional peruano suspendió este martes todas las pesquisas en contra de la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, hasta que concluya su período presidencial en julio de 2026. Esta decisión surge a raíz de una demanda interpuesta por el gobierno peruano.

La corte máxima del país argumentó que las investigaciones "no están amparadas en los supuestos previstos en el artículo 117 de la Constitución". Este artículo establece que los presidentes solo pueden ser acusados por delitos como traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso o interferir en su funcionamiento y en el de los organismos electoriales.

Según informó la emisora RPP, el Tribunal señaló que las investigaciones que se han suspendido podrán reanudarse una vez Boluarte deje el cargo presidencial. La intromisión del Ministerio Público y del poder judicial en contra de Boluarte fue interpretada por el Tribunal como una extralimitación de sus competencias.

La presidenta se encontraba bajo indagación por acusaciones de cohecho relacionadas con relojes de lujo de la marca Rolex no declarados. Asimismo, se le investigaba por su presunto rol en la represión de protestas antigubernamentales que surgieron tras la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, quien buscó ampliar sus competencias. Durante estas manifestaciones, que coincidieron con el ascenso de Boluarte al poder, se reportó la muerte de más de 60 personas y miles de heridos debido a la actuación de las fuerzas de seguridad.