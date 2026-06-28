Tribunal Supremo emite resolución con "motivación en serie" sobre 280 recursos de casación

Andina/Eddy Ramos

Lima 29 Jun. (ANDINA) -

La Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, que preside el juez Aldo Figueroa Navarro, publicó una nueva resolución (auto de calificación) con "motivación en serie", la cual define la situación de 280 recursos de casación interpuestos ante este tribunal de justicia.

El magistrado sostuvo que esta buena práctica jurisdiccional, la cual permite resolver un gran número de recursos similares en una sola resolución con "motivación única", significa consolidar esta figura en la Corte Suprema.

“Este método de trabajo genera celeridad, tiene una especial importancia porque resuelve casos previsionales y de derecho laboral público que conciernen a personas vulnerables, quienes merecen una respuesta rápida a sus expectativas”, indicó.

Sostuvo que una justicia rápida, transparente, que trata a todos por igual en situaciones similares tiene un impacto a nivel económico, porque un país que tiene un sistema de justicia predecible atrae las inversiones para su desarrollo.

Figueroa Navarro precisó que, de ese total,256 recursos fueron calificados como improcedentes y 24 declarados procedentes, estos últimos serán evaluados en audiencia pública para su resolución de manera definitiva (sentencia de fondo).

Informó que los casos resueltos corresponden a conflictos judiciales derivados de la aplicación de la Ley n.° 31131, la cual establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público.

“La consolidación de este método de trabajo en la Corte Suprema se inscribe en el marco de un proceso de mejora continua, permite resolver de manera rápida los casos y se disminuyen los márgenes de error en las decisiones judiciales”, remarcó.

De igual modo, resaltó que el modelo de trabajo de "motivación en serie" también reduce la posibilidad de las contradicciones en las decisiones judiciales, contribuye a la predictibilidad y permite resolver definitivamente conflictos suscitados por normas laborales antiguas.“Estamos tratando de solucionar de manera definitiva conflictos que vienen a partir de leyes del siglo pasado, como la Ley n.° 24041, esto es que los justiciables obtengan justicia lo más pronto posible para pasar a abocarnos a otros problemas más actuales y urgentes de la Corte Suprema”, indicó.

La referida norma, emitida en diciembre de 1984, trata sobre la desnaturalización de contratos de trabajo temporales por más de un año ininterrumpidos en labores permanentes.

Sentencias con "motivación en serie"

Por otro lado, Figueroa Navarro anunció que, debido a los buenos resultados obtenidos con este modelo de trabajo, próximamente el tribunal que preside utilizará esta buena práctica para resolver el fondo de procesos similares en una sentencia con "motivación única".

En ese sentido, informó que realizarán una audiencia el próximo 16 de julio para revisar 100 recursos de casación sobre conflictos vinculados con el Fondo Nacional de Vivienda(Fonavi) que serán resueltos en una sola sentencia con ‘motivación única’.

De igual modo, el 30 del mismo mes evaluarán otros cien medios de impugnación extraordinarios sobre materias relacionados también con la aplicación de la Ley n.° 24041

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