Tumbes: intensifican acciones de seguridad y control migratorio en la frontera norte

Lima 29 Nov. (ANDINA) -

El Gobierno intensificó hoy las acciones de seguridad, resguardo y control migratorio en la línea de frontera entre Perú y Ecuador, en la región Tumbes, durante una visita de supervisión encabezada por el presidente de la República, José Jerí Oré.

Acompañado por el secretario general del Ministerio del Interior, Pedro Hernández, el jefe de Estado llegó al distrito de Aguas Verdes para verificar el despliegue policial y los protocolos migratorios implementados para fortalecer la vigilancia en los puntos de ingreso al país, prevenir el ingreso irregular de extranjeros y mejorar la respuesta operativa frente a actividades ilícitas.

El recorrido comprendió el Puesto de Vigilancia de Fronteras de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la comisaría de Aguas Verdes.

Las autoridades destacaron el trabajo integrado entre la PNP, las Fuerzas Armadas y la Superintendencia Nacional de Migraciones, orientado a garantizar un control más eficiente, seguro y ordenado del flujo migratorio en la frontera.

El Gobierno reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad en las fronteras mediante una mayor presencia policial, recursos tecnológicos y una coordinación permanente con las autoridades del Ecuador para enfrentar, de manera conjunta, las amenazas que afectan a la región.