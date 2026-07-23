Ubicación de organizaciones políticas en cédulas de sufragio se definirá el 18 de agosto

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha publicado la Resolución Jefatural n.° 000116-2026-JN/ONPE que aprueba las instrucciones para los sorteos que se realizarán el 18 de agosto con el fin de definir la ubicación de las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Las instrucciones fueron inicialmente aprobadas por la Resolución Jefatural n.° 000098-2026-JN/ONPE y esta norma fue publicada en el diario oficial El Peruano y el portal institucional de la ONPE el 20 de junio. Además, fue puesta en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), y de los personeros de las organizaciones políticas que participarían en los comicios subnacionales.

Los personeros tuvieron la opción de presentar ante el JNE impugnaciones sobre el procedimiento que regula los sorteos, pero, al no formularse ninguna, la ONPE ha procedido a aprobarlo de manera definitiva.

Según el sorteo público del 10 de junio de 2026, el bloque de partidos políticos irá en la parte superior de la cédula de sufragio, mientras que el bloque de movimientos regionales estará situado en la sección inferior. Las alianzas electorales se consideran en uno u otro bloque, dependiendo del alcance (nacional o regional) que tengan.

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Cédulas de ERM 2026

· Los sorteos se realizarán simultáneamente en la sede central de la ONPE en Lima –para definir la ubicación de los partidos políticos– y en las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) –ubicadas en las capitales de departamento, en el Callao y en Huaura–, para definir la ubicación de los movimientos regionales.

· Serán consideradas en el sorteo las organizaciones políticas que han solicitado la inscripción de sus candidaturas ante los jurados electorales especiales (JEE).

· Si una candidatura no es admitida o se retira del proceso, no será incluida en la cédula y la ubicación que se le asignó será ocupada por la organización política que tenga la posición inmediata inferior, según el orden establecido por el sorteo. De esta manera, no quedarán filas vacías en la cédula de sufragio.

· Se definirá la ubicación de acuerdo al orden en el que sean extraídos de un bolillero los bolillos asignados a las organizaciones políticas. Un notario público dará su conformidad en cada etapa del procedimiento y a los resultados obtenidos.

· Además de los notarios, presenciarán los sorteos representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o el Jurado Electoral Especial (JEE). También serán invitados miembros de la Defensoría del Pueblo, observadores, instituciones de veeduría y personeros de las organizaciones políticas.

Cédula de segunda vuelta regional

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2537108-1" target="_blank" class="ApplyClass">La Resolución Jefatural n.° 000116-JN/ONPEtambién aprueba las instrucciones del sorteo que determinará la ubicación de las fórmulas de candidatos en la cédula de la Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador Regional 2026. Este proceso sería convocado en las regiones donde ninguna de las fórmulas de candidatos a gobernador y vicegobernador alcance al menos el 30 % de los votos válidos.

La cédula de esta segunda vuelta regional contendría únicamente los nombres y los símbolos de las dos organizaciones políticas que obtengan la mayor votación el 4 de octubre.

El sorteo que definirá la ubicación de cada una de ellas se realizará en la sede central de la ONPE en Lima y utilizando dos bolillos. El resto del procedimiento es similar al seguido para las cédulas de los comicios regionales y municipales.

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