Uchuraccay: hoy se cumplen 43 años de la muerte de los periodistas mártires

Andina/Difusión

Lima 26 Ene. (ANDINA) -

Hoy se cumplen 43 años de la matanza de ocho periodistas en el poblado de Uchuraccay, en Ayacucho. Un hecho que enlutó al país y es considerado la mayor tragedia del periodismo peruano.

Los ocho periodistas llegaron a la comunidad de http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-crean-distrito-uchu..." class="ApplyClass">Uchuraccayen 1983 para investigar la muerte de cinco personas en esa zona y de otras siete en las localidades vecinas de Huaychao y Macabamba, en una época en la que no se tenía mucha información sobre esta organización terrorista.

Los nombres de los hombres de prensa:Eduardo de la Piniella,Pedro SánchezyFélix Gavilán, de "El Diario de Marka";Jorge Luis MendívilyWilly Retto, de "El Observador";Jorge Sedano,de "La República";Amador García, de la revista "Oiga", yOctavio Infante,del diario "Noticias" de Ayacucho, han quedado para siempre en la historia del periodismo nacional.

Según http://www.cverdad.org.pe/ifinal/">el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, presentado el 2003, los ocho periodistasfueron asesinados el 26 de enero de 1983 por enardecidos pobladores, quienes los confundieron con terroristas. Este pueblo sufría de los constantes abusos de Sendero Luminoso.

Además, indica que se crearon dos grupos de investigación, uno presidido por el escritorMario Vargas Llosa, que señaló a los comuneros como responsables de los hechos, y otro, a cargo del

Poder Judicial, que sentenció en 1987 a tres campesinos y ordenó la captura de otros 14.

Diversas organizaciones de la sociedad civil del país han recordado este día con una serie de actividades para honrar la memoria de los mártires del periodismo.