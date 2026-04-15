La Misión de Observación Electoral de la UE para las elecciones de Perú - MOE

BRUSELAS, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea que estuvo presente en las elecciones generales en Perú del fin de semana ha asegurado que los comicios se desarrollaron "en general, de forma pacífica" y con respeto a las libertades fundamentales, si bien ha señalado "excepciones" provocadas por "los bajos niveles de confianza" en las instituciones y una alta complejidad técnica de la cédula de votación.

En una declaración preliminar realizada a falta de que cierre por completo el escrutinio --que por el momento coloca a la candidata de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, como vencedora de la primera vuelta de las elecciones--, la ha destacado también el "compromiso" de las autoridades electorales con la transparencia y la neutralidad del proceso pese a los desafíos e incidentes logísticos registrados durante la jornada.

"La MOE observó la apertura de las urnas y el proceso de votación en todos estos centros. En lo que respecta al proceso electoral en su conjunto se observó que la contienda electoral se desarrolló, en general, de forma pacífica y con respeto de las libertades fundamentales, aunque hubo algunas excepciones, como los ataques verbales y digitales contra periodistas y los organismos electorales", se lee en el informe.

Tras constatar que estas elecciones "fueron las más complejas en la historia reciente de la República de Perú", la misión ha destacado que se han llevado a cabo en un marco jurídico reformado que "planteó numerosos desafíos" tanto para los votantes como para la administración electoral, a lo que se suma la notable "fragmentación del sistema de partidos" con la participación de 37 organizaciones políticas.

Así, ha puesto como ejemplo "la complejidad de la cédula de votación", cuya comprensión por parte de los votantes fue "buena o muy buena" en casi todas las 620 mesas de sufragio observadas, aunque el escrutinio se vio "afectado por la complejidad de los procedimientos y la preparación insuficiente del personal", toda vez fueron "en general transparentes y bienintencionados".

La jornada electoral, según la MOE, "transcurrió de forma tranquila y ordenada en la mayor parte del país", pero "con retrasos significativos" en la apertura de los centros de votación en algunas zonas de Lima, donde 13 locales de votación no abrieron debido a la falta del material electoral.

Además, ha señalado que retrasos obligaron a los votantes a hacer colas durante horas, "generando mucha frustración y descontento", aunque las autoridades electorales adoptaron "una decisión rápida y positiva" al habilitar la votación en estos lugares al día siguiente, garantizando y dando prioridad al derecho al voto y a la participación de los 55.261 electores afectados.

La UE también ha afirmado que la transmisión de resultados fue fluida, "pero lenta", ya que el escrutinio no ha cerrado tres días después de la celebración de los comicios, faltando aún por revisar más de un 10% de las actas contabilizadas. El escrutinio se sitúa aún en el 89,5%, según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

COMPLEJIDAD TÉCNICA Y DESCONFIANZA DE LOS CIUDADANOS

La misión de la UE también ha destacado que, a lo largo de las dos últimas legislaturas, "diversos factores" han contribuido a una "considerable disminución" de la confianza ciudadana en las instituciones estatales y en la clase política.

"Las encuestas de opinión, que mostraron bajos niveles de confianza en muchas instituciones públicas y una falta de apoyo sustancial a cualquiera de los candidatos, reflejaron una desconexión entre la población y la clase política", se lee en la declaración preliminar.

La MOE ha señalado a su vez que las recientes reformas constitucionales, incluida la concentración de poder en el futuro Senado, "podrían tener un impacto en el sistema político de pesos y contrapesos". Asimismo, ha lamentado las disposiciones aprobadas que permiten a los actuales congresistas postularse a la reelección inmediata, y a los candidatos presidenciales presentarse simultáneamente a las elecciones legislativas.

"Un total de 26 de los 35 candidatos presidenciales se han postulado también al Congreso. La reforma que establece que solo puede haber una boleta única (cédula), junto con el gran número de organizaciones políticas que se presentaron a las elecciones y la reintroducción del sistema bicameral y del voto preferencial, aumentaron la complejidad de la cédula y del proceso de votación", ha explicado.

PAPEL TRANSPARENTE DE ORGANISMOS ELECTORALES

La UE ha destacado el papel de los tres organismos electorales --el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)--, reivindicando que "demostraron un compromiso firme con la transparencia y la neutralidad".

"Los organismos electorales se mostraron decididos a reforzar la confianza pública y de los candidatos en el proceso electoral, en particular mediante amplias campañas de educación electoral, tanto presenciales como digitales. Los preparativos electorales fueron, en general, adecuados y se llevaron a cabo conforme al calendario electoral", indica el MOE.

De esta forma, ha puesto como ejemplo que la ONPE adoptó varias medidas para gestionar la complejidad adicional del proceso como "la ampliación del periodo de capacitación de los miembros de mesa" y el incremento del número de oficinas descentralizadas y centros de cómputo de resultados.

También ha resaltado la incorporación de nuevas tecnologías al proceso electoral, como el uso de inteligencia artificial "con el objetivo de reducir los errores humanos, agilizar la publicación de resultados y mejorar la transparencia y la trazabilidad".

Sobre el desarrollo de la campaña electoral en su conjunto, la misión de la UE ha aseverado que las libertades fundamentales "se respetaron en gran medida" a lo largo de la campaña, "salvo en algunos bastiones políticos" donde los candidatos de partidos opositores "fueron objeto de ataques verbales y físicos".

"En general, la campaña fue de bajo perfil, con candidatos que se dirigieron a los votantes a través de reuniones más reducidas, vallas publicitarias y actividades de puerta a puerta", prosigue el informe, informando de que las plataformas en línea fueron el principal escenario de la campaña electoral, siendo Facebook y TikTok las más populares.