UE felicita a Keiko Fujimori y expresa interés por colaborar con su administración

Andina/Melina Mejía

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

La Unión Europea (UE) y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se sumaron a las felicitaciones a Keiko Fujimori, ganadora de la segunda elección presidencial en el Perú, por su victoria en las urnas.

La Unión Europea (UE) felicitó a la presidenta electa por su victoria electoral y expresó su interés en "colaborar con la nueva administración" y "profundizar aún más en el diálogo político".

"Tras la proclamación oficial de los resultados de las elecciones presidenciales de Perú por parte del Consejo Nacional de Elecciones, la UE felicita a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de Perú", señaló un comunicado de la portavoz del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores (SEAE).

Seguidamente, recalcó que la UE "espera con interés colaborar con la nueva administración de la presidenta electa Fujimori para profundizar aún más nuestro diálogo político y nuestra cooperación en materia de inversión, comercio, seguridad, asuntos multilaterales y desarrollo sostenible, entre otras cosas a través de la Agenda de Inversión 'Global Gateway'".

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La UE y Perú comparten valores como "la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la defensa del multilateralismo y el Derecho internacional", apuntó la portavoz, que a su vez reiteró "su apoyo a todos los esfuerzos encaminados a fomentar un diálogo inclusivo y a reforzar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas".

Por su parte, Pedro Sánchez, utilizó la red social X para felicitar a la presidenta electa y ratificar que España continuará trabajando para fortalecer los lazos de amistad entre ambos países.

"Enhorabuena, @KeikoFujimori, por tu victoria en las elecciones de Perú. Felicidades también al pueblo peruano por su compromiso democrático",señala el mensaje.

"España seguirá trabajando para fortalecer los estrechos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países y a nuestras sociedades",añade Sánchez.

Keiko Fujimori fue declarada oficialmente el viernes presidenta electa de Perú, luego que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara los resultados de la segunda vuelta de las presidenciales del 7 de junio, en la que venció al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos.

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(FIN) EFE/RMCH

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