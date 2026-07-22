En último Consejo de Ministros aprueban medidas para atender emergencias en el país

Andina/Prensa Presidencia

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, lideró el último Consejo de Ministros de su gestión, en el cual se aprobaron diversas medidas para atender el sismo ocurrido en la región Junín y la prorroga de los estados de emergencias en diversas zonas del país.

Estos acuerdos se dieron a conocer a través de una publicación en la

cuenta oficial de la Presidencia de la República en la plataforma X.

"El presidente José María Balcázar lideró el último Consejo de Ministros de su gestión, en el que se aprobaron medidas para atender la emergencia originada por el sismo en Junín y prorrogar los estados de emergencia en zonas de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, La Libertad, Loreto y Tumbes, garantizando la continuidad de las acciones del Estado en favor de la población", refiere.

Asimismo, se aprobó la autorización de una transferencia de partidas al Ministerio de Defensa y la categorización de la zona reservada Río Nieva como Bosque de Protección Tijae–Río Nieva.

Además, diversassolicitudes de extradición para fortalecer la lucha contra el crimeny la cooperación internacional en materia de justicia, así como el

inicio de acciones legales para la defensa de los intereses del Estado en el sector Transportes.

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