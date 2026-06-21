Unidades de la Marina inician entrenamiento multinacional en despliegue hacia RIMPAC 2026

Andina/Unidades De Marina Inician Entrenamiento

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

Como parte del proceso de preparación y entrenamiento previo a su participación en el ejercicio multinacional RIMPAC 2026, las unidades navales de la Marina de Guerra del Perú integradas al despliegue operacional iniciaron el Group Sail, fase de entrenamiento conjunto que se desarrolla durante la navegación entre San Diego y Hawái del 12 al 21 de junio.

Esta etapa tiene por finalidad fortalecer la interoperabilidad, el alistamiento operacional y la capacidad de actuación combinada con unidades navales de marinas amigas antes del inicio de uno de los ejercicios marítimos más importantes del mundo.

Durante el desarrollo de este entrenamiento se vienen ejecutando diversos eventos operacionales de alta exigencia, entre los que destacan ejercicios de interdicción marítima y abordaje (SURFEX 993) y control aéreo e integración con diferentes aeronaves (HELL CROSSDECK.

También se realizan ejercicios de tiro naval (GUNEX 612 y GUNEX 603) con empleo de vehículos aéreos no tripulados (UAV), ejercicios de tiro contra blancos tipo flare, así como entrenamientos de protección de cuerpo principal (SURFEX 420 ENCOUNTEREX), orientados a perfeccionar las capacidades tácticas y la coordinación entre las fuerzas participantes.

Asimismo, se realizan ejercicios de comunicaciones, maniobras tácticas simuladas, señalización mediante destellos y banderas, aproximaciones tácticas y operaciones de reaprovisionamiento en la mar (RAS), permitiendo consolidar procedimientos, estandarizar técnicas operacionales y elevar el nivel de entrenamiento de las dotaciones.

De esta manera, la Marina de Guerra del Perú informa que continúa fortaleciendo sus capacidades para operar en escenarios multinacionales, reafirmando su compromiso con la excelencia profesional, la cooperación internacional y la proyección del poder naval en el ámbito marítimo global.

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