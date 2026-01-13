Vacaciones escolares: EsSalud recomienda actividades recreativas para desarrollo infantil

EsSalud exhorta a aprovechar vacaciones con actividades lúdicas y recreativas. - Andina/Daniel Bracamonte

El Seguro Social de Salud (EsSalud) señala que las vacaciones escolares son una oportunidad clave para que niñas, niños y adolescentes aprovechen su tiempo libre y fortalezcan habilidades sociales, emocionales y creativas mediante talleres y actividades recreativas. Estas alternativas, indica la entidad, contribuyen además a reducir el uso excesivo de celulares y tabletas, una práctica cada vez más frecuente que, sin supervisión adecuada, puede afectar el desarrollo integral de los menores.

En ese contexto, María Elena Pizarro, psicóloga clínica del Servicio de Pediatría del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, de EsSalud, recomendó a los padres fomentar actividades recreativas durante los meses de verano para sus hijos, recordando que, tras el periodo escolar, “las vacaciones tienen que ser netamente para el desarrollo del gozo y actividades lúdicas”.

La especialista destacó que los talleres artísticos, deportivos y culturales cumplen un rol fundamental en el desarrollo infantil, ya que permiten potenciar habilidades y mejorar la socialización. “Las habilidades sociales les dan herramientas a los niños y adolescentes que presentan dificultades para relacionarse con sus pares, y que aún están en pleno proceso de desarrollo”, explicó.Elección del taller

Pizarro precisó que la elección de los talleres debe responder a las características de cada niño o niña. “Cada madre y padre conoce a su pequeño, sabe cuáles son sus potencialidades y habilidades, y esas habilidades hay que seguir fomentándolas y desarrollándolas”, indicó. No obstante, subrayó la importancia de identificar aquellas áreas que aún requieren fortalecerse para incidir en ellas.

Como ejemplo, mencionó que los niños con dificultades en el lenguaje pueden estimular esta habilidad a través de experiencias cotidianas. “No necesariamente tiene que ser un taller de lenguaje; pueden ir a museos o al cine y luego conversar sobre las experiencias vividas para fomentar su desarrollo”, recomendó.

En el caso de niños, niñas y adolescentes con dificultades en sus relaciones interpersonales, señaló que “los talleres de habilidades sociales, de clown o de teatro son una muy buena herramienta para que los chicos potencien y desarrollen las habilidades que necesitan”.

Control del uso de celulares y tablets

Asimismo, la especialista advirtió sobre el incremento del uso de dispositivos electrónicos y sus consecuencias en la salud emocional. “En consulta externa y hospitalización hemos observado que se ha incrementado mucho el uso de celulares y tablets, lo que va en desmedro de la atención y la socialización”, señaló.

Incluso, alertó que el uso excesivo de pantallas está generando “conductas desadaptativas, problemas en el control de impulsos y emociones, e incluso casos de ludopatía asociada a los juegos del celular”. La especialista recomendó reducir el uso de esos dispositivos durante los momentos de convivencia familiar. “Nada de teléfono durante las horas de comida, ni cuando se sale al parque o a un centro comercial”, puntualizó.

Finalmente, la psicóloga de EsSalud instó a las familias a equilibrar el descanso, las actividades recreativas y el tiempo en familia, así como a fortalecer el vínculo entre padres e hijos. “La infancia es una etapa muy corta y en ella se siembran las bases para un adecuado desarrollo emocional. Disfrutar y conectar con los hijos es fundamental para tener niños felices y familias más armónicas”, concluyó.

