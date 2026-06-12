Viaje al Vaticano busca formalizar invitación al papa León XIV

Perú.- Elecciones 2026: Ejecutivo emite pronunciamiento con ocasión de la segunda vuelta - Andina/Prensa Presidencia

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la República, José María Balcázar, informó que la próxima semana viajaría al Vaticano para formalizar la invitación al papa León XIV con el fin de que visite el Perú en noviembre próximo, para lo cual previamente requiere la autorización del Pleno del Congreso.

"Le voy a hacer la invitación para que venga en noviembre, tentativamente hay una fecha para que venga a partir del 10 de noviembre. El pueblo peruano, mayormente católico, necesita tener al papa en el Perú (...). Eso va a incentivar en el Perú una tremenda cantidad de turistas. (...) El martes debemos estar partiendo en un vuelo comercial. De tal manera que corresponde al Congreso (evaluarlo), se trata de un asunto de fe", manifestó en una entrevista para Exitosa.

Como se sabe, días atrás, el mandatario sostuvo una reunión de coordinación con representantes de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP)para abordar su próximo viaje a la Santa Sede y la eventual visita del papa León XIV al Perú.

Además, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso autorizar la salida del país del jefe de Estadodel 15 al 19 de junio del 2026para realizar una visita oficial al Estado de la Ciudad del Vaticano. Elpedido será evaluado por el Pleno en su última sesiónque continúa este jueves.

Jornada electoral

En otro momento, Balcázar se refirió al proceso en desarrollo de la segunda vuelta presidencial y señaló que corresponde a los organismos electorales proclamar los resultados oficiales.

"JNE y ONPE son los únicos organismos que dicen quién es el ganador. (...) Estamos garantizando que estos resultados se reciban con la mayor tranquilidad a nivel nacional cualquiera que sea el ganador. (...) Estamos tranquilos esperando que la ONPE nos diga la votación para cada candidato", afirmó.

Indulto

Consultado sobre versiones relacionadas con un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo, el mandatario sostuvo queactualmente no existe ninguna solicitud presentada.

"No hay sentencia firme, si no hay sentencia firme, el indulto no procede. (...) No se ha presentado ningún tipo de petición, pero nosotros tenemos la idea de que en su momento podremos evaluar todo tipo de indultos o amnistía en coordinación con la Comisión Permanente del Congreso que va a quedar", señaló.

Por otro lado, respecto a las obras en las que viene trabajando el Ejecutivo, señaló que se han destrabado proyectos que se encontraban paralizados en el sur del país. Mencionó también que se tiene planeado inaugurar varios hospitales, siendo uno de ellos el Hospital Antonio Lorena en cusco.

Finalmente, respecto a la lucha contra la inseguridad en el país, mencionó que se han pedido dos facultades legislativas al Congreso para que la Comisión Permanente lo pueda ver.