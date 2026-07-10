Viceministro de Recursos para la Defensa recibe a equipo de transferencia

Andina/Difusión

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

El viceministro de Recursos para la Defensa, Miguel Francisco Vega Succar, en su calidad de responsable del equipo de transferencia del titular saliente, dio la bienvenida a los integrantes del equipo de transferencia del titular entrante, con quienes sostuvo una reunión preliminar para iniciar el proceso de transferencia de gestión del Ministerio de Defensa.

Durante la reunión se presentó el plan de trabajo que orientará la recopilación, organización y entrega de la información institucional, en cumplimiento de la Directiva N.° 016-2022-CG/PREVI, “Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión”,emitida por la Contraloría General de la República.

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En ese marco, se abordaron aspectos relacionados con los sistemas administrativos, la gestión institucional, los indicadores de desempeño, los principales servicios que brinda el sector y las acciones orientadas a garantizar la continuidad de la gestión pública.

Asimismo, ambas delegaciones acordaron una agenda de trabajo que comprende reuniones técnicas y visitas de campo para revisar información vinculada a las capacidades del sector frente al fenómeno de El Niño 2026-2027, la gestión del riesgo de desastres, el apoyo a la seguridad ciudadana y al orden interno, así como otros asuntos estratégicos de competencia del Ministerio de Defensa.

Con esta reunión se dio inicio al proceso de transferencia de gestión, reafirmando el compromiso institucional con una transición ordenada, transparente y eficiente, en beneficio de la continuidad de las políticas y acciones del sector.

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