Víctor Polay: Fiscalía evita prescripción de delito de terrorismo en caso Las Gardenias

Andina/Captura Tv

Lima 26 May. (ANDINA) -

La Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo de la fiscal superior Rosario Quico Palomino, consiguió que no se declare la prescripción de los delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado que se le atribuyen a Víctor Polay, cabecilla de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Según la acusación fiscal,miembros del Frente Nororiental del MRTA ejecutaron a ocho hombres integrantes de la comunidad LGBTI en la discoteca Las Gardenias, en Tarapoto, en mayo de 1989.

Al año siguiente, integrantes del MRTA asesinaron a Luis Pinchi, como parte de su lineamiento de "limpieza social". En 1991 y 1992, ejecutaron, además, a Silvano Vela y Salomón Pérez, respectivamente, por razones de orientación sexual.

Sobre la base de los argumentos expuestos por el fiscal adjunto superior Telmo Michel Morales Cruzado,se logró que subsistan los delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, por los que se acusó a Polay por el caso Las Gardenias.

Por esta investigaciónse requirió la pena de cadena perpetua por los asesinatos cometidos entre 1989 y 1992contra miembros de la comunidad LGTBI, en el departamento de San Martín.

También se solicitó la misma sanción paraMaría Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García, acusados en calidad de autores mediatos.

Estas imputaciones, cabe precisar,

serán sustentadas en el juicio oral que iniciará el próximo miércoles 17 de junio.

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