Visita del Papa León XIV impulsará el turismo y gobierno alista plan de seguridad

Andina/Vidal Tarqui

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

La llegada del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 17 de noviembre, generará una importante movilización de turistas nacionales y extranjeros, por lo que el Gobierno alista un plan de seguridad, logística y facilitación del ingreso de visitantes para asegurar el desarrollo de las actividades oficiales, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

El canciller indicó que, ante la llegada de un gran número de visitantes extranjeros, y en atención de la seguridad ciudadana, el Gobierno permanece en comunicación permanente con la Nunciatura apostólica para ultimar los preparativos.

"El Perú está poniendo a disposición todos los recursos necesarios para que esta visita sea todo un éxito. Estamos totalmente comprometidos en la parte logística, en la parte de los transportes, en la parte organizativa en los diferentes lugares que este visitando", afirmó.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una conferencia de prensa, luego de que la presidenta de la república, Keiko Fujimori, sostuviera una reunión con el canciller Carlos Espá para coordinar las acciones del Ejecutivo con motivo de la visita del sumo pontífice.

Impacto

El canciller sostuvo que se espera unaamplia movilización de peruanosdentro del país, así como la llegada de ciudadanos procedentes del extranjero, lo que tendrá un impacto positivo en el sector turístico.

En ese sentido, aseguró que"tenemos una capacidad instalada importante en diferentes ciudades del Perú y estoy seguro que la llegada de esos turistas va a poder ser perfectamente atendida por los diferentes hoteles de diferentes niveles del sector privado que existen en el Perú".

Además, informó que el Gobierno realizará esfuerzos para agilizar y facilitar los

trámites de ingreso de los visitantes extranjeros.

Principales actividades

Espá detalló que la agenda del papa León XIV incluirá unaGran Misa de Acción de Graciasen la Base Aérea Las Palmas, prevista como un acto multitudinario. Asimismo, el pontífice sostendrá unareunión privada con la presidenta Keiko Fujimorien Palacio de Gobierno y un encuentro con diversas autoridades del país.

También participará en unencuentro con los jóvenes, con el que se clausurarán las actividades del jubileo por el 300° aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, santo por el que, según indicó el canciller, el Papa tiene una especial devoción.