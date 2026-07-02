Vive Andina: Estudiantes de Universidad Norbert Wiener visitaron Editora Perú

Andina/Melina Mejía

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

Estudiantes de Comunicación en Medios Digitales de la Universidad Norbert Wiener visitaron hoy Editora Perú, en el marco del programa Vive Andina, donde conocieron de cerca el trabajo que se realiza en la Agencia Peruana de Noticias Andina y el Diario Oficial El Peruano.

Durante la visita, los estudiantes recorrieron las instalaciones de Editora Perú y conocieron el Museo Gráfico delDiario Oficial El Peruano, el Centro de Documentación, la nueva Redacción Periodística, así como las salas de fotografía y multimedia. Dialogaron, además, con los periodistas de esta casa editora.

En ese contexto, Rocío Maldonado, periodista de la sección Política, compartió el quehacer diario del periodista en Andina, la agencia oficial del Estado peruano, una multiplataforma que ofrece información en tiempo real a través de su portal web, Andina Canal Online y las redes sociales.

Durante su exposición, destacó la rigurosidad, pluralidad y neutralidad que caracterizan a Andina, lo cual se ha podido observar durante la última campaña electoral, en la que se dio cobertura por igual todos los candidatos presidenciales. También dejó en claro a los estudiantes que este medio no publica información en base a trascendidos o fuentes no identificables.

Fotografía y Multimedia

Por su parte, la periodista Paola Osejo, integrante delDepartamento Digital de Andina, presentó la ponencia "Del dashboard a la historia: cómo elegimos la narrativa adecuada en un entorno dominado por datos, algoritmos e inteligencia artificial", en la que explicó cómo la transformación del ecosistema digital exige comprender las nuevas formas en que las audiencias descubren, consumen e interactúan con la información.

Destacó que el análisis de datos, el SEO, Google Discover y las estrategias de optimización para motores de inteligencia artificial (GEO) permiten orientar la producción periodística para que los contenidos sean relevantes, encontrados y comprendidos en los nuevos entornos digitales. Asimismo, compartió la experiencia del Departamento Digital en el desarrollo de narrativas multiplataforma.

A su turno, Melina Mejía, deDepartamento de Fotografía, compartió su experiencia como fotoperiodista y en la edición gráfica de Andina y el Diario El Peruano, para lo cual mostró su portafolio que documenta sus años de trabajo.

En tanto, Armando Ávalos, jefe de Multimedia, habló de la vocación que caracteriza a un periodista y de cómo la pasión por esta carrera logra obtener noticia donde no es posible identificarla fácilmente. También sobre la importancia de conectar con el público, saber mirar más allá de lo evidente y de contar la historia con un lenguaje claro y sencillo, sin faltar a la verdad.

Por su parte, Liliana Saldaña, contó la experiencia del día a día como videoreportera. Explicó paso a paso qué equipo usa para realizar una cobertura periodística y cuáles son las herramientas indispensables que todo videoreportero debe llevar consigo.

Las exposiciones concluyeron con la presentación de Félix Paz, director de Medios Periodísticos y Gerente General deEditora Perú,quien destacó el salto digital que vivió la agencia Andina en los últimos años y que se hizo impostergable durante la pandemia.

Asimismo, destacó el trabajo neutral realizado por el equipo periodístico de Editora Perú durante el reciente proceso electoral y puso en relieve la consolidación delDiario Oficial El Peruano como el medio impreso más confiable del Perú, según el informe Digital News Report 2026 del Instituto Reuters para el Periodismo de la Universidad de Oxford.

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