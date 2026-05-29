Vive Andina: estudiantes de la Universidad de San Marcos visitan Andina y El Peruano

Andina/Alumnos De Noveno Ciclo De La Facultad De

Lima 30 May. (ANDINA) -

Estudiantes del noveno ciclo de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos visitaron hoy las instalaciones de la Agencia Peruana de Noticias Andina y el Diario Oficial El Peruano, como parte de la iniciativa Vive Andina.

Durante la visita, los estudiantes conocieron el funcionamiento de las distintas áreas que conforman laAgencia AndinayEl Peruano,medios deEditora Perú, fortaleciendo sus conocimientos con la experiencia de los profesionales del periodismo.

El presidente del directorio de Editora Perú,Hugo Aguirre, dio la bienvenida a los estudiantes Sanmarquinos, futuros profesionales de la comunicación y destacó la importancia de los medios de comunicación del Estado para el país.

Además, resaltó el papel del diario El Peruano y Andina en la difusión de información verificada, y de las actividades del Estado y de los diversos sectores productivos.

Por su parte, el director de Medios Periodísticos de Editora Perú, Félix Paz Quiroz,resaltó los valores fundamentales del periodismo que practican Andina y El Peruano, que han fortalecido su credibilidad como medios de comunicación estatal.

Tal como refleja –por ejemplo– el informe global sobre confianza en la información en 46 países, realizado por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, remarcó.

Asimismo, Paz hizo un repaso de la historia de Andina y El Peruano en la vida institucional del país.

Posteriormente,Braian Reynacompartió su experiencia como videorreportero de la Agencia Andina y explicó cómo elaborar un informe periodístico, qué equipos llevar para una comisión y cómo estar “siempre preparados” para cualquier eventualidad.

Aconsejó a los estudiantesaprovechar las oportunidades y mantenerse en constante aprendizaje. Ofreció valiosos consejos sobre cómo grabar y contar una historia a través de imágenes utilizando recursos audiovisuales.

Antonio Manco,jefe del Departamento Digital y Redes Sociales, resaltó la importancia del uso estratégico de las herramientas digitales tanto en Andina y El Peruano.

Explicó lanecesidad de adaptar el formato y emplear lenguaje apropiado para cada contenido en las diversas plataformas, para obtener un mayor impacto en medio de un mercado altamemente competitivo.

En tanto, nuestra reportera gráfica,Melina Mejía,explicó a las estudiantes cómo se trabaja en el departamento de Fotografía, compartiendo su visión de la profesión a partir de su experiencia tanto en campo como en la edición de imágenes.

Mencionó los retos que enfrentan los fotógrafos en coberturas, donde la rapidez, el criterio y la capacidad de reacción son claves.

Finalmente, la editora de Política de la Agencia Andina,Cinthia Velarde, destacó los valores y principios que rigen el trabajo de los periodistas de ambos medios de comunicación: verdad, neutralidad y pluralismo. Al respecto, señaló que el ejercicio de estos principios, especialmente en época de campaña electoral, redunda en la confianza del público, tanto en Andina como en El Peruano.

Afirmó que la Agencia Andina y El Peruano, en sus múltiples plataformas, han podido mantener su prestigio en base al esfuerzo de todos sus miembros, y ambos medios son una fuente periodística absolutamente confiable para el ciudadano del Perú y del extranjero, que quiere informarse, en un contexto en el que abundan los fake news.

Al respecto, informó sobre el esfuerzo desplegado en laplanificación y ejecución de la cobertura extraordinaria de las últimas elecciones generales, en la que han primado los valores de verdad, neutralidad y pluralidad.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });