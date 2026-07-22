Vive Andina: Estudiantes de UNJFSC de Huacho visitaron Editora Perú

Andina/Melina Mejía

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

Estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC), de Huacho visitaron hoy Editora Perú, en el marco del programa Vive Andina, donde conocieron de cerca el trabajo que se realiza en la Agencia Peruana de Noticias Andina y el Diario Oficial El Peruano.

Durante la visita, los estudiantes recorrieron las instalaciones de Editora Perú y visitaron el Museo Gráfico del Diario Oficial El Peruano, el Centro de Documentación, la nueva Redacción Periodística, así como las salas de fotografía y multimedia. Dialogaron, además, con los periodistas de esta casa editora.

En ese contexto,Cinthia Velarde, editora de Política de Andina, compartió el quehacer diario del periodista en Andina, la agencia oficial del Estado peruano, una multiplataforma que ofrece información en tiempo real a través de su portal web, Andina Canal Online y las redes sociales.

Durante su exposición, destacó la rigurosidad, pluralidad y neutralidad que caracterizan a Andina, lo cual se ha podido observar durante la última campaña electoral, en la que se dio cobertura por igual todos los candidatos presidenciales. También dejó en claro a los estudiantes que este medio no publica información en base a trascendidos o fuentes no identificables.

Fotografía y Multimedia

Por su parte,Antonio Manco, jefe del Departamento Digital de Editora Perú, explicó a los estudiantes cómo la redacción de Andina y El Peruano cuenta con herramientas de inteligencia artificial para generar guiones a partir de sus propios textos, transcribir audios de forma inteligente y analizar métricas de visitas y alcance en redes sociales.

Además, recomendó a los comunicadores en formación fortalecer su marca personal y destacar sus habilidades en redes profesionales como LinkedIn.

A su turno,Melina Mejía, de Departamento de Fotografía, compartió su experiencia como fotoperiodista y en la edición gráfica de Andina y el Diario El Peruano, para lo cual mostró su portafolio que documenta sus años de trabajo.

En tanto,Karol Muñoz, videoreportera e integrante del equipo Multimedia, habló de la vocación que caracteriza a un periodista y de cómo la pasión por esta carrera logra obtener noticia donde no es posible identificarla fácilmente. También sobre la importancia de conectar con el público, saber mirar más allá de lo evidente y de contar la historia con un lenguaje claro y sencillo, sin faltar a la verdad.

Finalmente, el editor general de la Agencia de Noticias Andina,Rodolfo Espinal, agradeció la visita de los estudiantes y remarcó que tanto la Agencia Andina como El Peruano han consolidado su prestigio gracias al esfuerzo y profesionalismo de quienes laboran en esta casa editora.

Señaló que ambos medios constituyen fuentes de información confiables tanto en el Perú como en el extranjero. Asimismo, destacó la cobertura realizada en las últimas elecciones generales y que reflejó valores fundamentales como la veracidad, la neutralidad y la pluralidad.

Vive Andinaes una iniciativa de la Dirección de Medios Periodísticos de Editora Perú, promueve un acercamiento real entre el mundo de la academia y las salas de redacción y representa una oportunidad para que los futuros periodistas complementen los conocimientos que adquieren en las aulas.

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