Vuelve el Congreso Bicameral: así cambia el Poder Legislativo en el Perú [interactivo]

Andina/Cortesía

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

Después de más de tres décadas, el Perú vuelve a contar con un Congreso bicameral. Ahora, el Poder Legislativo estará integrado por 60 senadores y 130 diputados, quienes asumirán funciones diferenciadas para fortalecer la representación política, el debate de las leyes y el control parlamentario.

Lee también:[Conoce aquí las principales funciones que tendrán los integrantes del Senado]

La restitución de la bicameralidad marca una de las reformas políticas más importantes de las últimas décadas, al recuperar un modelo histórico que busca mejorar el proceso legislativo y la calidad de las normas.

Conoce cómo estará conformado el nuevo Congreso, cuáles serán las funciones de cada cámara y qué impacto tendrá este cambio en el sistema político peruano.

Ingresa al especial multimedia y descubre todo sobre el regreso del Congreso bicameral.

https://portal.andina.pe/edpespeciales/2026/vuelve_el_congre..." target="_blank" class="ApplyClass">https://tinyurl.com/nuevocongreso>

Este cambio representa una de las reformas políticas más trascendentes de las últimas décadas. Restituye un modelo histórico que acompañó al Perú desde la primera Constitución de 1823 hasta 1992, cuando se instauró un Congreso unicameral con la Constitución de 1993.

El nuevo diseño del Congreso asigna funciones exclusivas y diferenciadas al Senado y a la Cámara de Diputados, de modo que cada una desempeñe un rol específico en el proceso legislativo. Con ello se busca fortalecer la representación política, someter las iniciativas a una segunda instancia de debate, reforzar el control político y mejorar la calidad de las leyes.

Los senadores y diputados ejercerán sus funciones durante cinco años, y, mientras dure su mandato, no podrán desempeñar otro cargo público ni ejercer otra profesión u oficio, salvo las excepciones previstas por la Constitución.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });