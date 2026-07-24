Xi Jinping enviará a ministro de Ciencia y Tecnología a investidura de Keiko Fujimori

Perú.- Keiko Fujimori recibe credenciales como presidenta electa de la República [en vivo] - Andina/Presidenta Electa Keiko Fujimori Declara A

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

El presidente chino, Xi Jinping, enviará a su ministro de Ciencia y Tecnología, Yin Hejun, a la investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, que se celebrará la próxima semana en Lima, informó este viernes la Cancillería china.

Yin asistirá como enviado especial de Xi a los actos de traspaso del poder presidencial previstos para el 28 de julio, indicó el Ministerio de Exteriores chino en un breve comunicado publicado en su página web.

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A la ceremonia de transmisión de mando e investidura de Keiko Fujimori como presidenta de la República asistirá el rey de España, Felipe VI.

También los mandatarios sudamericanos Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay).

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Asimismo, los presidentes José Raúl Mulino (Panamá) y Nasry Asfura (Honduras); al igual que el primer ministro de Aruba, Mike Eman.

De la misma forma, se prevé la llegada de cancilleres de otras naciones; al igual que delegaciones de países como Japón, China y Marruecos, según informó el canciller Carlos Pareja.

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