Xi Jinping felicita a presidenta electa Keiko Fujimori

Andina

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

El presidente chino, Xi Jinping, felicitó este lunes a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de Perú y expresó su disposición a trabajar con ella para "elevar la asociación estratégica integral" entre ambos países.

En un mensaje de felicitación, Xi afirmó que China y Perú son"socios estratégicos integrales"y que la relación bilateral mantiene una "buena tendencia de desarrollo", con frecuentes intercambios de alto nivel y una amistad entre ambos pueblos que, según el mandatario, está "profundamente arraigada".

El presidente chino recordó que este año se cumple el 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Perú, y señaló que concede "gran importancia" al desarrollo de los vínculos bilaterales, informó la agencia estatal Xinhua.

La felicitación llega después de que el Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclamara el viernes a Fujimori como presidenta electa para el periodo 2026-2031, tras imponerse en la segunda vuelta a Roberto Sánchez por un margen de 49.641 votos.

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