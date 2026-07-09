XVII CMDA: Primer día de jornada impulsa respuestas conjuntas sobre defensa y seguridad

Andina/Difusión

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

El primer día de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA) concluyó con la participación de representantes de organismos internacionales, centros académicos y entidades especializadas, quienes resaltaron la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación regional para hacer frente a los nuevos desafíos en materia de seguridad y defensa.

Lajornada estuvo presidida por el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, quien reafirmó el compromiso del Perú de continuar promoviendo el diálogo y la cooperación hemisférica como herramientas fundamentales para contribuir a la paz, estabilidad y seguridad de los países del continente.

Durante la sesión,el presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa (JID), César Macedo García,destacó la necesidad de impulsar acciones coordinadas entre los estados para enfrentar amenazas como el crimen organizado transnacional, la ciberseguridad y otros riesgos emergentes. Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer la educación y capacitación especializada para mejorar las capacidades de defensa de los países.

En el marco de la conferencia, representantes de España, Alemania y Francia reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación entre Europa y las Américas, destacando áreas de trabajo conjunto como el desarrollo de capacidades, la ciberdefensa, las operaciones internacionales, el desminado humanitario, el intercambio de experiencias y la atención ante desastres naturales.

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Por su parte, laSecretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA)presentó los esfuerzos que desarrolla para fortalecer las capacidades institucionales de los Estados frente al avance del crimen organizado transnacional, mediante asistencia técnica y mecanismos de cooperación regional.

En esa misma línea, elSistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA)resaltó la importancia de los ejercicios combinados y los mecanismos de respuesta conjunta para fortalecer la interoperabilidad y la asistencia humanitaria en el hemisferio.

Asimismo, representantes delCentro William J. Perry para Estudios Hemisféricos de Defensa, del Centro de Altos Estudios Nacionales, de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL) y de la Fundación del Colegio Interamericano de Defensacoincidieron en que la formación, la investigación y el intercambio de conocimientos entre civiles y militares son elementos esenciales para fortalecer la gestión de la defensa y la elaboración de políticas públicas.

Durante la sesión también participó una representante delComité Internacional de la Cruz Roja (CICR),quien destacó la importancia de promover el respeto al derecho internacional humanitario y la aplicación de los Convenios de Ginebra para proteger a las personas afectadas por los conflictos armados. Además, informó sobre la próxima realización de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Humanidad en la Guerra, prevista para diciembre de 2026 en Jordania.

De igual manera, el Centro Internacional para el Desminado Humanitario de Ginebra (GICHD) resaltó la necesidad de fortalecer la gestión segura de las municiones durante todo su ciclo de vida, con la finalidad de prevenir accidentes, evitar el desvío de material explosivo y contribuir a la seguridad de los Estados.

El intercambio de experiencias y buenas prácticas desarrollado durante esta primera jornada permitió reafirmar la voluntad de los países y organismos participantes de continuar fortaleciendo la cooperación hemisférica como un mecanismo clave para enfrentar los retos comunes en materia de seguridad y defensa.

LaXVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américascontinuará con sus sesiones plenarias, donde las delegaciones participantes abordarán temas prioritarios de la agenda regional orientados a promover la paz, la estabilidad y la confianza mutua en el continente.

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