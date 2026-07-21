XXI Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú se realizará el 30 de julio

Andina/La Presidenta Electa Del Perú, Keiko

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

La XXI Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, como parte de las actividades oficiales por las Fiestas Patrias, cambiará de fecha y se realizará el 30 de julio en lugar del 29, a pedido de la presidenta electa Keiko Fujimori en reunión con representantes de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (Unicep) y del Concilio Nacional Evangélico del Perú (Conep).

El ajuste en la fecha responde a la necesidad primordial del nuevo Gobierno para coordinar acciones multisectorialesy atender las demandas urgentes del país como la lucha contra la criminalidad y la emergencia ante el fenómeno El Niño.

"Los representantes de la comunidad evangélica se mostraron de acuerdo con la medida para la organización de esta tradicional ceremonia que congrega a altas autoridades del Estado", informó la Oficina de la Presidenta Electa.

Tras la reunión, Miguel Bardales, representante del Ministerio de Acción de Gracias, precisó que Fujimori Higuchi les indicó que la situación del país merece una atención urgente y que junto con el Gabinete Ministerial necesitan tomar medidas con prontitud, razón por la cual solicitó cambiar la fecha de la ceremonia.

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"Ese el anuncio que queremos hacerles, que por este año, y solo por este año, la ceremonia se va a realizar el 30 de julio a las 9 de la mañana en la Misión Carismática Internacional", precisó.

Indicó que a la actividad están invitados, además de la jefa de Estado, todos los congresistas, senadores y diputados, alcaldes de diversas zonas del país, el cuerpo diplomático, así como los pastores y líderes evangélicos, entre otros.

La Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, que organizan las iglesias evangélicas del país, forma parte de las actividades oficiales por Fiestas Patrias, por disposición del Decreto Supremo Nº 030-2018-PCM.

En la reunión con la presidenta electa participaron Luis Galarreta, vicepresidente electo, Miguel Bardales del Ministerio de Acción de Gracia, además de representantes evangélicos de Lima, Lima norte y la región San Martín.

Al término de este encuentro, se realizó una oración de bendición a la presidenta electa Keiko Fujimori y al Gobierno que dirigirá a partir del 28 de julio.

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