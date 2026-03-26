La Policía peruana desmiente el asesinato de un aspirante a diputado y dice que la causa de la muerte fue un infarto

Archivo - Bandera de Perú (Archivo) - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Perú (PNP) ha negado este jueves que el aspirante a diputado Gilbert Infante fuera asesinado a ladrillazos, tal y como denunció el candidato presidencial del partido Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, asegurando que la causa de la muerte fue un infarto.

El coronel Carlos Guevara Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios, ha explicado en una rueda de prensa que la causa del fallecimiento de Infante, según su autopsia, fue un infarto de miocardio y que el candidato, al encontrarse solo en la calle, se cayó al suelo al sufrir el episodio.

"El infarto se produce de manera súbita y al caer se genera una lesión que ha dado lugar a diversas especulaciones, pero esta es una lesión perimortem. La causa real del fallecimiento es un infarto de miocardio", ha detallado, descartando así cualquier tipo de agresión externa que pudiera haberle ocasionado dichas heridas.

La Policía también ha presentado imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona, en el distrito limeño de Chorrillos, en las que se observa a Infante momentos antes de su muerte y en las que aparece solo y posteriormente se desploma hacia el suelo, según ha recogido la agencia de noticias Andina.

Esto se produce después de que Paz de la Barra denunciara su muerte como un asesinato y afirmara que Infante había recibido amenazas previas junto con otros miembros de su equipo. "Lo han tenido durante minutos tirándole ladrillos", aseguró en varias entrevistas a medios de comunicación peruanos.