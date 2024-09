La presidenta de Perú solicita el cierre de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito en el 'caso Rolex'

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha solicitado este jueves el cierre de la investigación abierta por la Fiscalía por supuesto enriquecimiento ilícito y falsa declaración en procedimiento administrativo en el 'caso Rolex', en el que la mandataria se ha visto salpicada.

Así lo ha pedido el abogado Juan Carlos Portugal al Poder Judicial tras considerar que esta investigación preliminar, que comenzó el 18 de marzo de 2024, ha superado ya los 60 días previstos por la ley, según el diario peruano 'La República'.

El abogado ha expresado su opinión en una audiencia pública en la que también ha participado el fiscal supremo adjunto Luis Germaná Matta; tras escuchar a ambos, el juez Juan Carlos Checkley Soria ha informado de que tomará una decisión en los próximos días.

La Fiscalía acusa a Boluarte de haber adquirido varios relojes de la marca Rolex y no haberlos declarado en su informe de bienes patrimoniales, mientras que la mandataria ha defendido en varias ocasiones que el origen de estos objetos no fue si no un "préstamo" del presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien se habría beneficiado con partidas presupuestales adicionales para la región.