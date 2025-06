Keiko Fujimori (Perú) confía en que siga el giro al "centroderecha" en Latinoamérica y valora el apoyo de Ayuso a Noboa

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Keiko Fujimori, fundadora y líder del partido Fuerza Popular en Perú, ha confiado este lunes en que "el péndulo de izquierda hacia el centro y centroderecha siga en ese mismo ritmo" después del triunfo en Ecuador del presidente Daniel Noboa, y ha valorado como "muy simbólico" el apoyo de la dirigente 'popular' de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al ecuatoriano en el último tramo de la campaña.

Lo ha expresado en el marco de la presentación del VIII Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) en Sevilla (España), tras ser preguntada por su visión actual de la política en la región, recordando la proximidad de otros comicios en países como Bolivia, Chile, Colombia y Perú. En este sentido, ha subrayado como "alentadoras" las victorias recientes de Javier Milei en Argentina y de Noboa.

Fujimori ha aprovechado para destacar, ya que "estamos en España", apoyos "fundamentales" como el prestado por la mandataria madrileña en las elecciones de Ecuador. La líder peruana, que ha concurrido a tres comicios, ha lamentado que en la última segunda vuelta "me sentí sola y esto lo he dicho en Europa", si bien considera que" han tomado nota y me han escuchado".

Preguntada también por el funcionamiento del sistema judicial en su país y el fenómeno del lawfare, Fujimori ha comentado que "la utilización de la justicia para perseguir al enemigo político es algo lamentable que se ha venido utilizando en Latinoamérica" --punto en el que ha tachado como terrible "lo que intentaron hacerle al presidente Trump"-- y ha añadido que a Perú también ha afectado.

"Por elegancia, no voy a hablar de mi caso personal", ha apostillado, para poner de relieve que el lawfare "debilita a la democracia". Sin embargo, ha criticado que "cuando se utiliza la justicia para perseguir a alguien, en nuestro caso, que no hemos sido ni siquiera gobierno, lo que hay que hacer es siempre dar la cara, explicar las cosas y enfrentar con serenidad, con valentía, porque yo creo que la justicia tarda, pero llega".

La presidenta de Fuerza Popular espera "que en el continente los sistemas de administración de justicia mejoren, se vuelvan más institucionales, más garantistas", y ha deseado también que "en la contienda política solo primen los argumentos, el intercambio de ideas, los debates, porque finalmente el ciudadano sabrá tomar una mejor decisión".

INVITA A INVERSORES A "MIRAR A PERÚ"

Keiko Fujimori ha agradecido la invitación a la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, quien ha deseado que la líder peruana sea candidata en las próximas elecciones en Perú. Ya en clave más institucional, Popular ha aprovechado para invitar a los inversionistas "a mirar al Perú, que sepan que la Constitución del Perú establece que los inversionistas extranjeros reciben el mismo trato que los peruanos", algo que "ha sido una gran oportunidad para tener crecimiento sostenido en las últimas décadas".

Del mismo modo, la presidenta de Fuerza Popular ha asegurado que, "frente a la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China y esperando que la serenidad triunfe", se presenta "una oportunidad para Latinoamérica y para Europa", y ha remarcado que "debemos aprovecharla".

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica celebra en Sevilla la octava edición del Congreso Iberoamericano Ceapi para Presidentes de Compañías y Familias Empresarias bajo el título 'Conectamos continentes, construimos oportunidades'. Este año, la cita acoge a presidentes y miembros de las familias empresarias multiberoamericanas con inversiones a ambos lados del Atlántico, así como a líderes institucionales y familias empresarias de toda la región.

Como temática preponderante aborda la apuesta por 'Más Iberoamérica' y su papel en un momento de acercamiento entre la UE y toda Latinoamérica. En total, asistirán más de 500 presidentes de compañías y líderes institucionales de una veintena de países: Andorra, Argentina, Bolivia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.